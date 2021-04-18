"Наполи" и "Интер" не выявили победителя
Фото: twitter.com/inter
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Интером".
"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 9 очков. "Наполи" идет пятым и находится в двух очках от зоны Лиги Чемпионов.
"Наполи" - "Интер" 1:1
Голы: Ханданович (аг), 36 - 1:0, Эриксен, 55 - 1:1
"Наполи": Мерет, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Демме, Зелиньски (Элмаз, 88), Инсинье, Фабиан Руис (Бакайоко, 90), Политано (Хюсай, 90), Осимхен (Мертенс, 74).
"Интер": Ханданович, Дармиан (Перишич, 69), Бастони, де Врей, Хакими, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 84), Барелла, Шкриньяр, Мартинес (Санчес, 75), Лукаку.
Читайте также: Малиновский принес "Аталанте" победу над "Ювентусом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лион" добыл победу над "Нантом"
-
"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"
-
"Наполи" и "Интер" не выявили победителя
-
Слуцкий недоволен судейством в матче с "Уралом"
-
Отец Месси прибыл в Барселону для переговоров о новом контракте
-
Тедеско извинился за поражение от "Уфы"
-
"Лестер" вышел в финал Кубка Англии
-
Олич прокомментировал поражение от "Сочи"
-
Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"
-
УЕФА снова раскритиковал идею создания Суперлиги
-
"Аякс" стал 20-кратным обладателем Кубка Нидерландов
-
Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на информацию о проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге
-
"Рома" проиграла "Торино", "Лацио" одолел "Беневенто" в матче с 8 голами
-
1
"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе"
-
"Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика
-
Слуцкий прокомментировал травму Кварацхелии
-
"Монако" Головина разгромило на выезде "Бордо"
-
"Манчестер Юнайтед" дожал "Бернли" в концовке матча
-
"Эвертон" определился с ценой за Мойсе Кина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17