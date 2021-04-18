"Наполи" и "Интер" не выявили победителя

Теги наполиинтер милан

"Наполи" и "Интер" не выявили победителяФото: twitter.com/inter

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Наполи" сыграл вничью с "Интером".

"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 9 очков. "Наполи" идет пятым и находится в двух очках от зоны Лиги Чемпионов.

"Наполи" - "Интер" 1:1

Голы: Ханданович (аг), 36 - 1:0, Эриксен, 55 - 1:1

"Наполи": Мерет, Манолас, Кулибали, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Демме, Зелиньски (Элмаз, 88), Инсинье, Фабиан Руис (Бакайоко, 90), Политано (Хюсай, 90), Осимхен (Мертенс, 74).

"Интер": Ханданович, Дармиан (Перишич, 69), Бастони, де Врей, Хакими, Брозович, Эриксен (Гальярдини, 84), Барелла, Шкриньяр, Мартинес (Санчес, 75), Лукаку.

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