"Наполи" и "Интер" поборются за хавбека "Сассуоло" Политано

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"Наполи" и "Интер" поборются за хавбека "Сассуоло" Политано
"Наполи" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, оба клуба намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем "нероверди" хотят сохранить хавбека как минимум до лета.

В этом сезоне 24-летний Политано провел за "Сассуоло" 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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