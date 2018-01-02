"Наполи" и "Интер" поборются за хавбека "Сассуоло" Политано



"Наполи" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику "Сассуоло" Маттео Политано, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, оба клуба намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем "нероверди" хотят сохранить хавбека как минимум до лета.

В этом сезоне 24-летний Политано провел за "Сассуоло" 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Наполи" готов продать Гулама в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru