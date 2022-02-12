"Наполи" и "Интер" сыграли вничью в матче лидеров Серии А
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" и миланский "Интер" сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале встречи счет открыл Лоренцо Инсинье, но в начале второй половины равновесие восстановил Эдин Джеко.
"Интер", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 53 очками остался на второй позиции.
"Наполи" – "Интер" - 1:1 (1:0)
Голы: Инсинье, 7 (с пенальти) - 1:0, Джеко, 47 - 1:1
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Жезус, 84), Фабиан Руис (Замбо-Ангисса, 74), Инсинье (Унас, 84), Политано (Элмаз, 26), Осимхен (Мертенс, 84).
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 90), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 84), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17