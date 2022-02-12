"Наполи" и "Интер" сыграли вничью в матче лидеров Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" и миланский "Интер" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Лоренцо Инсинье, но в начале второй половины равновесие восстановил Эдин Джеко.

"Интер", набрав 54 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 53 очками остался на второй позиции.

"Наполи" – "Интер" - 1:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 7 (с пенальти) - 1:0, Джеко, 47 - 1:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Жезус, 84), Фабиан Руис (Замбо-Ангисса, 74), Инсинье (Унас, 84), Политано (Элмаз, 26), Осимхен (Мертенс, 84).

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 90), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 84), Барелла, Джеко, Мартинес (Санчес, 83).

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