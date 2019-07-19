"Наполи" и "Лилль" могут обменяться игроками

"Наполи" хочет купить вингера "Лилля" Николя Пепе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, неаполитанцы могут включить в сделку по приобретению ивуарийца своего полузащитника Адама Унаса.

Помимо 22-летнего алжирца итальянскому клубу придётся предложить за Пепе ещё 60-65 миллионов евро.

Проблемой может стать нежелание самого Унаса переходить в "Лилль". У хавбека есть предложения поинтереснее, в частности, от ПСЖ и команд из АПЛ.

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