"Наполи" и "Манчестер Сити" могут обменяться вратарями

Теги манчестер ситинаполиклаудио бравопепе рейна

"Наполи" и "Манчестер Сити" могут обменяться вратарями"Манчестер Сити" и "Наполи" могут провести обмен вратарями.

Английский клуб уже сделал предложение голкиперу неаполитанцев Хосе Рейне, а итальянцы не против начать переговоры с Клаудио Браво.

Также итальянский клуб заинтересован в голкипере "Удинезе" Орестисе Карнезисе.

Читайте: Хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Селтик" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов