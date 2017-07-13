"Наполи" и "Манчестер Сити" могут обменяться вратарями

"Манчестер Сити" и "Наполи" могут провести обмен вратарями.

Английский клуб уже сделал предложение голкиперу неаполитанцев Хосе Рейне, а итальянцы не против начать переговоры с Клаудио Браво.

Также итальянский клуб заинтересован в голкипере "Удинезе" Орестисе Карнезисе.

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