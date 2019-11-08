"Наполи" и "Милан" интересуются Алексеем Миранчуком

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"Наполи" и "Милан" интересуются Алексеем Миранчуком

"Наполи" и "Милан" интересуются полузащитником "Локомотива" Алексеем Миранчуком. Об этом сообщает Calciomercato.it.

По данным источника, два итальянских клуба хотят составить конкуренцию в борьбе за 24-летнего хавбека "Ювентусу", который также следит за хавбеком.

В этом сезоне 24-летний футболист участвовал в 15 матчах РПЛ, отметившись 8 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что скаут "Ювентуса" посетил матч "Ференцварош" - ЦСКА.

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Скауты "Ювентуса" следили за игрой Алексея Миранчука в матче Лиги Чемпионов

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