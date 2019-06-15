"Наполи" и "Реал" близки к заключению соглашения по Хамесу Родригесу

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"Наполи" и "Реал" близки к заключению соглашения по Хамесу Родригесу

"Наполи" близок к подписанию хавбека "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщает Radio CRC.

По данным источника, неаполитанцы готовы заплатить "Реалу" 10 миллионов евро за аренду игрока, однако клубы пока не договорились об опции последующего выкупа.

"Наполи" предлагает за это 30 миллионов евро, "Реал" требует 40 миллионов.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб снизил для "Наполи" цену на Хамеса.

Последние два сезона футболист провел в "Баварии", которая имела право выкупить игрока за 42 миллиона евро, однако не стала этого делать.

В минувшем сезоне он выступал в 28 матчах, забив 7 голов и сделав 6 результативных передач.

Не пропустите: Переход Хамеса в "Наполи" под угрозой срыва| http://soccernews.ru
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