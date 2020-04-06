"Наполи" и "Рома" интересуются Вертонгеным

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"Наполи" и "Рома" интересуются Вертонгеным

"Наполи" и "Рома" поборются за защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно 32-летнего игрока приобретет "Интер", однако "Наполи" и "Рома" поспорят с миланским клубом.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте хочет уговорить бельгийца перейти в стан миланской команды.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 26 матчах, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу. Его контракт со "шпорами" рассчитан до лета 2020 года.

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