"Наполи" и "Рома" одержали уверенные победы в Лиге Европы

Завершились два матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы. "Наполи" на своем поле обыграла "Риеку" со счетом 2:0. "Рома" в гостях с тем же счетом переиграла ЧФР.

"Наполи" Италия - "Риека" Хорватия - 2:0 (1:0)

Голы: Анастасио, 41 (с пенальти) - 1:0, Лосано, 75 - 2:0

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Гулям, Бакайоко, Демме (Лоботка, 69), Элмаз (Мертенс, 69), Зелиньски (Инсинье, 64), Политано (Лосано, 64), Петанья (Фабиан Руис, 81).

ЧФР Румыния - "Рома" Италия - 0:2 (0:0)

Голы: Дебелюх, 49 (автогол) - 0:1, Верету, 67 (с пенальти) - 0:2

"Рома": Лопес, Бруно Перес, Жезус, Спинаццола (Мхитарян, 64), Калафьори, Вильяр, Кристанте, Пеллегрини (Верету, 46), Диавара (Миланезе, 77), Карлес Перес, Майораль (Джеко, 64).

Не пропустите: "Милан" упустил победу над "Лиллем" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru