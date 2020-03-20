"Наполи" и "Рома" поспорят за нападающего сборной Италии

"Наполи" и "Рома" хотят усилить атаку лидером "Торино" Андреа Белотти, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, неаполитанцы и римляне всерьёз рассматривают возможность приобретения форварда "быков" во время летнего трансферного окна.

В контракте 25-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, однако она действительна только для иностранных клубов.

В текущем сезоне Белотти сыграл за "Торино" 31 матч, забил 15 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

В активе нападающего есть 27 игр в составе сборной Италии, в которых он отличился 10 раз.

Не пропустите: "Наполи" вернулся в борьбу за Икарди. | http://soccernews.ru