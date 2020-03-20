"Наполи" и "Рома" поспорят за нападающего сборной Италии
"Наполи" и "Рома" хотят усилить атаку лидером "Торино" Андреа Белотти, утверждает Calciomercato.
По сведениям издания, неаполитанцы и римляне всерьёз рассматривают возможность приобретения форварда "быков" во время летнего трансферного окна.
В контракте 25-летнего футболиста прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро, однако она действительна только для иностранных клубов.
В текущем сезоне Белотти сыграл за "Торино" 31 матч, забил 15 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
В активе нападающего есть 27 игр в составе сборной Италии, в которых он отличился 10 раз.
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|26
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|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16