"Наполи" и "Спартак" пока не договорились по Максимовичу

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"Наполи" и "Спартак" пока не договорились по Максимовичу

"Спартак" продолжает переговоры по трансферу сербского защитника "Наполи" Николе Максимовичу, сообщает Napolicalciolive.com.

По сведениям источника, российский клуб предлагает 2 миллиона евро за полугодовую аренду игрока с правом выкупа за 15 миллионов.

Впрочем неаполитанцы хотят получить за своего игрока не менее 20 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Максимович провел за "Наполи" всего 4 матча.

Не пропустите: Гинтоли: "Вероятнее всего Максимович перейдет в "Спартак". | http://soccernews.ru

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