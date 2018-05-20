"Наполи" и "Торино" побеждают, СПАЛ сохранил место в Серии А, "Кротоне" вылетел

Завершились несколько матчей 38-го тура чемпионата Италии. "Наполи" на своем поле победил "Кротоне" и отправил соперника в Серию В. СПАЛ и "Кальяри" выиграли свои матчи и сохранили места в элите.

"Наполи" – "Кротоне" - 2:1 (2:0)

Голы: Милик, 23 - 1:0, Кальехон, 32 - 2:0, Тумминелло, 90 - 2:1

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Хюсай, Кулибали, Зелиньски, Жоржиньо, Кальехон, Аллан (Рог, 77), Инсинье (Гамшик, 75), Милик (Мертенс, 67).

СПАЛ – "Сампдория" - 3:1 (1:0)

Голы: Антенуччи, 4 (с пенальти) - 1:0, Грасси, 50 - 2:0, Антенуччи, 52 - 3:0, Ковнацки, 65 - 3:1

"Удинезе" – "Болонья" - 1:0 (1:0)

Гол: Фофана, 30 - 1:0

"Кьево" – "Беневенто" - 1:0 (0:0)

Гол: Инглезе, 49 - 1:0

"Кальяри" – "Аталанта" - 1:0 (0:0)

Гол: Чеппителли, 87 - 1:0

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