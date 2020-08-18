"Наполи" и "Торино" поборются за форварда киевского "Динамо"

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"Наполи" и "Торино" поборются за форварда киевского "Динамо"

"Наполи" и "Торино" проявляют интерес к нападающему киевского "Динамо" Владиславу Супряге, сообщает ArenaNapoli.

По сведениям издания, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, новый главный тренер киевлян Мирча Луческу сперва хочет ознакомиться с возможностями форварда.

В минувшем сезоне 20-летний Супряга выступал за "Днепр-1" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Его контракт с "Динамо" действует до лета 2023 года.

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