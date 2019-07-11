"Наполи" и "Валенсия" могут совершить обмен нападающими

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"Наполи" и "Валенсия" могут совершить обмен нападающими

"Наполи" и "Валенсия" могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetto dello Sport. 

По сведениям издания, неаполитанцы хотят заполучить форварда "летучих мышей" Родриго Морено и готовы включить в сделку своего нападающего Аркадиуша Милика.

В минувшем сезоне 28-летний испанец провёл за "Валенсию" 51 матч, забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач. В активе 25-летнего поляка 47 игр, 20 голов и 4 ассиста.

Рыночная стоимость Родриго составляет 50 миллионов евро, а Милика - 40 миллионов.

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