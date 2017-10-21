"Наполи" – "Интер" - 0:0 (обзор)

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"Наполи" – "Интер" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча девятого тура итальянской Серии А между "Наполи" и "Интером".

Не пропустите: Ничья в пользу конкурентов: "Наполи" и "Интер" не сумели выявить победителя. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 9 25
2 Интер Милан 9 23
3 Ювентус 8 19
4 Лацио 8 19
5 Сампдория 8 17
6 Рома 7 15
7 Кьево 9 15
8 Болонья 8 14
9 Торино 8 13
10 Милан 8 12
11 Фиорентина 8 10
12 Аталанта 8 9
13 Удинезе 8 6
14 Кальяри 8 6
15 Хеллас Верона 9 6
16 Кротоне 9 6
17 Дженоа 8 5
18 СПАЛ 8 5
19 Сассуоло 8 5
20 Беневенто 8 0
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