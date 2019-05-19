"Наполи" - "Интер" (видеотрансляция центрального матча тура Серии А)

Теги интер миланнаполи

"Наполи" - "Интер" (видеотрансляция центрального матча тура Серии А)

В матче 37-го тура чемпионата Италии сыграют неаполитанский "Наполи" и миланский "Интер".

Смотрите на Soccernews видеотрансляцию матча "Наполи" - "Интер".

Начало встречи в 21:30 мск.

"Наполи" уже гарантировал себе второе место и прямую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. "Интер" пока занимает третье место, но его преследуют целая группа команд.

Не пропустите: Роналду - лучший футболист Серии А сезона 2018/19. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул

"Башакшехир" Кудряшова проиграл "Галатасараю" в решающем матче за чемпионский титул

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Интер Милан Интер Милан 36 66
4 Аталанта Аталанта 36 65
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Парма Парма 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Болонья Болонья 36 40
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 37 24
20 Кьево Кьево 37 16
Полная таблица

топ-5 тегов