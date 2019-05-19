"Наполи" - "Интер" (видеотрансляция центрального матча тура Серии А)
В матче 37-го тура чемпионата Италии сыграют неаполитанский "Наполи" и миланский "Интер".
Смотрите на Soccernews видеотрансляцию матча "Наполи" - "Интер".
Начало встречи в 21:30 мск.
"Наполи" уже гарантировал себе второе место и прямую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. "Интер" пока занимает третье место, но его преследуют целая группа команд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Парма
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16