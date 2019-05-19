"Наполи" - "Интер" (видеотрансляция центрального матча тура Серии А)

В матче 37-го тура чемпионата Италии сыграют неаполитанский "Наполи" и миланский "Интер".

Смотрите на Soccernews видеотрансляцию матча "Наполи" - "Интер".

Начало встречи в 21:30 мск.

"Наполи" уже гарантировал себе второе место и прямую путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. "Интер" пока занимает третье место, но его преследуют целая группа команд.

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