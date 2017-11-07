Итальянский "Наполи" интересуется бывшим защитником киевского "Динамо" Бенуа Тремулинасом, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, "партенопейцы" рассматривают 31-летнего бека в качестве замены Фаузи Гуламу, который из-за разрыва крестообразных связок вылетел на длительный срок. Учитывая, что француз в настоящее время находится без клуба, "Наполи" может подписать его вне рамок трансферного окна.

Напомним, последним клубом Тремулинаса была испанская "Севилья".

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