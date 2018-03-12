"Наполи" интересуется четырьмя игроками "Барселоны"

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"Наполи" интересуется четырьмя игроками "Барселоны"Итальянский "Наполи" интересуется сразу четырьмя игроками каталонской "Барселоны", информирует TuttoNapoli.

Так, по сведениям источника, "партенопейцы" внимательно следят за ситуацией с защитником "сине-гранатовых" Алейшем Видалем, их полузащитниками Денисом Суаресом и Андре Гомешом, а также форвардом Пако Алькасером. В случае, если ближайшим летом каталонский гранд решит расстаться с кем-то из перечисленных игроков, "Наполи" будет готов их подписать.

Напомним, "Наполи" повторил клубный рекорд по сухой серии в чемпионате. | soccernews.ru

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