"Наполи" интересуется Джикией

Теги наполигеоргий джикияспартак москва

"Наполи" интересуется ДжикиейФото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен

Как сообщает "Матч ТВ", "Наполи" интересуется защитником московского "Спартака" и сборной России Георгием Джикией.

По информации источника, неаполитанские скауты следили за игрой российского игрока на чемпионате Европы.

Отмечается, что сейчас игрок ведет переговоры со "Спартаком" о продлении контракта. Джикия хочет получать оклад в размере 3 миллионов евро без учета бонусов.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 28 матчей за "Спартак" в РПЛ.

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