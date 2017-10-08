"Наполи" интересуется экс-форвардом ЦСКА

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"Наполи" интересуется экс-форвардом ЦСКА

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Коринтианса" Жо, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на бразильские СМИ.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Партопейцы рассматривают кандидатуру бразильца в качестве травмированного форварда Аркадиуша Милика.

В этом сезоне 30-летний Жо провел за "Коринтианс" 24 матча и забил 13 голов. Напомним, что ранее Жо выступал за ЦСКА и "Манчестер Сити".

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