"Наполи" интересуется форвардом "Барселоны"

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"Наполи" интересуется форвардом "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает Football Italia, в январе "Наполи" хочет взять в аренду игрока, который недоволен своим положением в "Барселоне".

Однако этот трансфер осуществится только после ухода из "Наполи" Эмануэля Джаккерини.

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