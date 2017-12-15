"Наполи" интересуется Гримальдо

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"Наполи" интересуется Гримальдо

"Наполи" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алексу Гримальдо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 20 миллионов евро. В составе "партопейцев" Гримальдо может заменить Фаузи Гуляма, который выбыл на длительный срок из-за травмы колена. Стоит отметить, что сумма отступных в контракте испанца составляет 45 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний Гримальдо провел за "Бенфику" 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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