"Наполи" интересуется хавбеком "Реала"

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"Наполи" интересуется хавбеком "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде привлёк внимание "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб хочет купить 20-летнего уругвайца в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Вальверде сыграл за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с "бланкос" рассчитан до июня 2021 года.

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