"Наполи" интересуется хавбеком "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде привлёк внимание "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб хочет купить 20-летнего уругвайца в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 18 миллионов евро.
В текущем сезоне Вальверде сыграл за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Его контракт с "бланкос" рассчитан до июня 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|29
|57
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|37
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|30
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|29
|30
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|29
|22