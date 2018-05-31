"Наполи" интересуется хавбеком "Сельты"

"Наполи" интересуется полузащитником "Сельты" Станиславом Лоботкой, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, неаполитанцы сделают предложение по трансферу 23-летнего словака в течение летнего межсезонья.

Отметим, что Лоботка выступает за "Сельту" с 2017 года, сыграл 41 матч, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Фабиан Руис сделал выбор между "Реалом", "Барселоной" и "Наполи". | http://soccernews.ru