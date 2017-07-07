"Наполи" интересуется Лено

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"Наполи" интересуется Лено
Агент вратаря леверкузенского "Байера" Бернда Лено Ули Фербер заявил, что его клиентом интересуется "Наполи".

"Мы ведем переговоры с "Наполи", но я не хотел бы об этом распространяться в деталях", - приводит слова Фербера Stuttgarter Nachrichten.

Контракт 25-летнего Лено с немецким клубом действует до лета 2020 года. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 16 миллионов евро.

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