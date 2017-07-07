"Наполи" интересуется Лено
Агент вратаря леверкузенского "Байера" Бернда Лено Ули Фербер заявил, что его клиентом интересуется "Наполи".
"Мы ведем переговоры с "Наполи", но я не хотел бы об этом распространяться в деталях", - приводит слова Фербера Stuttgarter Nachrichten.
Контракт 25-летнего Лено с немецким клубом действует до лета 2020 года. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 16 миллионов евро.
Не пропустите: "Милан" объявил о трансфере Конти. | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Лента новостей
-
"Барселона" сделала повторное предложение по Паулиньо
-
Мельгарехо назвал главного конкурента "Спартака" в новом сезоне
-
СМИ: Верратти все еще может перебраться в "Барселону"
-
"Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании Мбаппе
-
Роналду снялся в новой рекламе
-
"Спартак" нацелился на форварда сборной Камеруна
-
Бартомеу: "На сегодняшний день ни один игрок "Барселоны" не продается"
-
"Барселона" пока не определилась с альтернативой Верратти
-
Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18
-
Официально: "Зенит" приобрел Дриусси
-
Бартомеу: "В последние годы многие форварды отказывали "Барсе" из-за боязни конкуренции с MSN"
-
Перес не теряет надежд получить с продажи двух игроков "Реала" 150 миллионов евро
-
Себальос дал ответ "Реалу"
-
Инсинье не собирается покидать "Наполи"
-
"Вулверхэмптон" усилился хавбеком "Порту"
-
"Сельта" включается в борьбу за Нолито
-
Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов мира
-
Мата: "Мы надеемся, что Лукаку поможет нам завоевать чемпионство"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании Лукаку
-
Фарфан стал жертвой воров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25