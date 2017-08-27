"Наполи" интересуется Миньоле

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"Наполи" интересуется Миньоле

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Football Italia.

По информации ресурса, руководство неаполитанцев видит в нем возможную замену Хосе Рейне, который может перейти в ПСЖ.

В прошлом сезоне Миньоле провел 31 матч, в 10 из них сохранил ворота "сухими".

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