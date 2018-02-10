"Наполи" интересуется полузащитником "Лацио"

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"Наполи" интересуется полузащитником "Лацио"

"Наполи" летом хочет купить полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, неаполитанцы намерены воспользоваться конфликтом 24-летнего бразильца с главным тренером "орлов" Симоне Индзаги и переманить его по окончании сезона.

Сумма возможного трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Не пропустите: Андерсон хочет покинуть "Лацио" и вернуться в Бразилию. | http://soccernews.ru

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