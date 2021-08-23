"Наполи" интересуется Пьяничем

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Будущее боснийского хавбека "Барселоны" Миралема Пьянича остается неопределенным, сообщает ESPN.

По информации источника, "Наполи" запросил трансфер полузащитника у каталонского клуба.

Пьянич открыт для предложений, хоть и хотел вернуться в "Ювентус", однако будут рассматривать Миралема только в случае продажи Рэмзи.

"Барселона" хочет избавиться от боснийца, так как у него высокая зарплата и он не входит в планы главного тренера команды Роналда Кумана.

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