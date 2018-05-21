"Наполи" интересуется украинским голкипером

Голкипер "Зари" Андрей Лунин может перебраться в Италию.

Как сообщает Football Italia, в услугах вратаря заинтересован "Наполи". Напомним, что летом "партенопейцев" покинет Пепе Рейна.

В этом сезоне Лунин провел 36 матчей, из которых в 9 отстоял на ноль.

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