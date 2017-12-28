"Наполи" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Итальянский "Наполи" интересуется защитником английского "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармианом, информирует Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, "партенопейцы" рассматривают вариант с подписанием 28-летнего бека "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Дармиан сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Феллаини. | soccernews.ru