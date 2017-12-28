"Наполи" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Теги наполиманчестер юнайтедматтео дармиан

"Наполи" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"Итальянский "Наполи" интересуется защитником английского "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармианом, информирует Corriere Dello Sport.

По сведениям издания, "партенопейцы" рассматривают вариант с подписанием 28-летнего бека "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Дармиан сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Феллаини. | soccernews.ru

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