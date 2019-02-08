"Наполи" интересуется звездой чемпионата Нидерландов

"Наполи" проявляет интерес к вингеру ПСВ Ирвингу Лосано, сообщает Il Mattino.

По информации источника, неаполитанцы хотят купить 23-летнего мексиканца в летнее трансферное окно.

Итальянский клуб готов заплатить за футболиста 34 миллиона евро, а голландская сторона требует за него 40 миллионов.

В текущем сезоне Лосано сыграл за ПСВ 29 матчей, забил 17 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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