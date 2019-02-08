"Наполи" интересуется звездой чемпионата Нидерландов
"Наполи" проявляет интерес к вингеру ПСВ Ирвингу Лосано, сообщает Il Mattino.
По информации источника, неаполитанцы хотят купить 23-летнего мексиканца в летнее трансферное окно.
Итальянский клуб готов заплатить за футболиста 34 миллиона евро, а голландская сторона требует за него 40 миллионов.
В текущем сезоне Лосано сыграл за ПСВ 29 матчей, забил 17 голов и сделал 10 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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|22
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|Интер Милан
|22
|40
|4
|Лацио
|23
|38
|5
|Милан
|22
|36
|6
|Аталанта
|22
|35
|7
|Рома
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9