"Наполи" – "Кьево" - 2:1 (обзор)

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"Наполи" – "Кьево" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 31-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и "Кьево" (2:1).

Видео: "Наполи" – "Кьево".

Не пропустите: "Наполи" на 93-й минуте вырвал победу над "Кьево". | http://soccernews.ru

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3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 31 59
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 31 45
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 31 33
14 Сассуоло 31 30
15 Кьево 31 29
16 Кальяри 31 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 31 27
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