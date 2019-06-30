"Наполи" купил Маноласа у "Ромы" за 36 миллионов евро

Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. В качестве частичной компенсации неаполитанцы отдали "Роме" полузащитника Амаду Диавара.

28-летний Манолас выступал за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

21-летний Диавара перешел в "Наполи" в 2016 году, провел за неаполитанцев 74 матча, стал автором двух мячей и отдал один голевой пас.

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