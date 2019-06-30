"Наполи" купил Маноласа у "Ромы" за 36 миллионов евро

6 Теги наполиромакостас маноласамаду диаваратрансферы

"Наполи" купил Маноласа у "Ромы" за 36 миллионов евро

Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас перешел в "Наполи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. В качестве частичной компенсации неаполитанцы отдали "Роме" полузащитника Амаду Диавара.

28-летний Манолас выступал за "Рому" с 2014 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

21-летний Диавара перешел в "Наполи" в 2016 году, провел за неаполитанцев 74 матча, стал автором двух мячей и отдал один голевой пас.

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Комментарии

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Крош
Крош

Вот оно https://www.youtube.com/watch?v=wkiIkLAg2xE&feature=player_embedded

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Крош
Крош

Теперь у Наполи и Интера лучшая оборона!

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Крош
Крош

Имею ввиду ЦЗ!

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Крош
Крош

В Серии А!

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Крош
Крош

Да одна из лучших в мире!

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jugulator
Пьянь

Ты очень кратко высказал свою мысль. Думаю, что ты способен развить ее еще на 20-30 комментариев.

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