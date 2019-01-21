"Наполи" - "Лацио" - 2:1 (обзор)

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"Наполи" - "Лацио" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Наполи" и "Лацио".

Читайте также: "Наполи" минимально обыграл "Лацио" в матче 20 тура Серии "А". | http://soccernews.ru

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2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Рома Рома 20 33
5 Лацио Лацио 19 32
6 Милан Милан 19 31
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 19 8
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