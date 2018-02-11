"Наполи" – "Лацио" - 4:1 (обзор)

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"Наполи" – "Лацио" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура итальянской Серии А между "Наполи" и "Лацио".

Не пропустите: "Наполи" добывает волевую победу над "Лацио". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Лацио 24 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
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