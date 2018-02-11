"Наполи" – "Лацио" - 4:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура итальянской Серии А между "Наполи" и "Лацио".
Не пропустите: "Наполи" добывает волевую победу над "Лацио". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"
-
Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"
-
В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"
-
"Наполи" добывает волевую победу над "Лацио"
-
7 голов на "Бернабеу" и триумф Роналду: "сливочные" разгромили "Реал Сосьедад"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за защитника "Барселоны"
-
Наставник "Шахтера" Фонсека может возглавить клуб из АПЛ
-
Моуринью опровергает слухи о возможном уходе Де Хеа в "Реал"
-
Балотелли получил желтую карточку за сообщение арбитру о расизме
-
Зидан уже выбрал стартовый состав на матч с ПСЖ
-
Моуринью рассказал за какую награду он готов побороться
-
Это'О расхвалил игру Салаха
-
В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"
-
Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"
-
Не отставая от "Реала": "Валенсия" постарается переиграть земляков из "Леванте"
-
В гнездо к "сорокам": "Манчестер Юнайтед" отправляется в гости к "Ньюкаслу"
-
Сарри: "Если "Наполи" будет играть так, как после перерыва, то может победить кого угодно"
-
Зидан прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"
-
"Портимоненсе" – "Бенфика" - 1:3 (обзор)
-
"Спарта" – ПСВ - 1:2 (обзор)
-
"Бенфика" взяла верх над "Портимоненсе" и другие результаты 22-го тура чемпионата Португалии
-
ПСВ выиграл у "Спарты" и другие результаты 23-го тура чемпионата Голландии
-
Роналду превзошёл отметку в 550 голов в клубной карьере
-
Сборная Португалии стала чемпионом Европы по футзалу, Россия заняла третье место
-
Вальверде высказался о шансах "Барселоны" оформить требл
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|24
|63
|2
|Ювентус
|24
|62
|3
|Лацио
|24
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Милан
|24
|38
|8
|Аталанта
|24
|37
|9
|Удинезе
|23
|33
|10
|Торино
|23
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Болонья
|23
|27
|13
|Дженоа
|23
|24
|14
|Кальяри
|23
|24
|15
|Кьево
|23
|22
|16
|Сассуоло
|23
|22
|17
|Кротоне
|24
|21
|18
|СПАЛ
|24
|17
|19
|Хеллас Верона
|23
|16
|20
|Беневенто
|23
|7