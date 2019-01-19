"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"

"Наполи" – "Лацио"

Стадион: "Сан-Паоло" (Неаполь)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Джанлукка Рокки

20 января на стадионе "Сан-Паоло" состоится центральный матч 20 тура итальянской Серии "А", в котором сойдутся два представителя первой пятерки – "Наполи" и "Лацио". В первом круге неаполитанцы не без проблем обыграли "орлов" в Риме (1:2), и в воскресенье дела могут пойти не лучше. Во-первых, Анчелотти имеет очень серьезные проблемы с составом. Во-вторых, "Лацио" очень нужна победа, так как они уже выпали из зоны Лиги Чемпионов из-за субботнего матча "Ромы", которая победила "Торино" 3:2. Обо всем это по порядку!

"Наполи" является самой бьющей и одной из самых результативных команд Италии. Анчелотти ставит свою игру, которая существенно отличается от прошлогодней системы Сарри, но итог перестановок один – "Наполи" второй, ему никто не может навязать конкуренцию (ближайший соперник "Интер" отстает от подопечных Анчелотти на 5 баллов), а не вершине, как всегда, "Ювентус", который уже опережает неаполитанцев на 9 баллов. Но просто во встречи с "Лацио" точно не будет, учитывая потери "Наполи". В воскресной встрече Анчелотти не сможет рассчитывать сразу на четверых игроков стартового состава. При среди всех потерь нельзя назвать главную: Кулибали обеспечивал надежность в обороне и помог неаполитанцам пропустить всего 17 мячей в первом круге Серии "А", на Аллана давно засмотрелся Гвардиола, ведь его умение выполнять функции волнореза также позволило "Наполи" пропускать меньше гола за игру, ну а Инсинье забил уже 7 мячей в сезоне и является вторым игроком Серии "А" и третьим исполнителем в ТОП-5 европейских чемпионатах по среднему количеству ударов за матч – 4,7. Все они дисквалифицированы. Кроме того, в лазарете лежит еще один важный игрок центра поля – Марек Хамшик.

Пока "Наполи" считает травмированных, "Лацио" еще раз анализирует причины, по которым команда все еще не в первой тройке Серии "А". Главной причиной такого результата является, без сомнения, оборона команды, которая, мягко говоря, не впечатляет. В среднем "Лацио" пропускал больше 1 гола за игру. А если, например, вспомнить очные встречи против "Наполи", хотя бы 6 последних, то мы увидим тенденцию очень плохой обороны против неаполитанцев: "орлы" пропустили 16 мячей на фоне всего 4 забитых. Что касается отсутствующих игроков, то у "Лацио" потерь куда меньше, встречу пропустит только полузащитник Адам Марушич.

Интересные факты перед противостоянием "Наполи" и "Лацио"

В последних 5 гостевых матчах "Лацио" было забито максимум 2 гола.

"Наполи" выиграл 6 из 7 последних встреч против "Лацио". Последний раз "орлы" обыгрывали неаполитанцев в мае 2015 года.

В последних 4 встречах "Наполи" и "Лацио" непременно было забито как минимум 3 гола.

Последний раз "Наполи" и "Лацио" играли вничью 0:0 в 2011 году.

Ориентировочные составы

"Наполи": Мерет – Малькюи, Альбиоль, Максимович, Гулям – Кальехон, Зелински, Руиз, Верди – Милик, Мертенс.

"Лацио": Стракоша – Фелипе, Ачерби, Раду – Лукаку, Милинкович-Савич, Пароло, Лейва, Лулич – Альберто – Иммобиле.

Прогноз на матч "Наполи" – "Лацио"

Букмекеры отдают предпочтение "Наполи". Коэффициент на победу подопечных Анчелотти стремится к 2. Шансы "Лацио" оцениваются на уровне 4,1. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,64 раза.

Потеря Кулибали может стать фатальной для "Наполи", так как в его отсутствии Иммобиле наверняка получит чуть больше пространства для своих маневров. С другой стороны, два лучшие бомбардиры "Наполи" – Мертенс и Милик – готовы играть, а потому вероятность увидеть гол в воротах "орлов" достаточно высока. Учитывая все это, мы наверняка увидим результативный матч, где 3 гола – это минимум.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,83)