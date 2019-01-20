"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии

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"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии

В рамках 20-го тура чемпионата Италии "Наполи" встретит "Лацио".

Неаполитанская команда с 44 баллами занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 9 очков. "Лацио" с 32 баллами расположился на 5 месте.

Стоит отметить, что ряд игроков основы "Наполи" пропустит эту встречу, среди них Кулибали, Аллан и Инсинье дисквалифицированы, а Хамшик травмирован.

Игра пройдёт в воскресенье, 20 января, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 22:30 (мск). Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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