"Наполи" - "Лацио": видеотрансляция матча 20-го тура чемпионата Италии
В рамках 20-го тура чемпионата Италии "Наполи" встретит "Лацио".
Неаполитанская команда с 44 баллами занимает 2-е место турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Ювентуса" на 9 очков. "Лацио" с 32 баллами расположился на 5 месте.
Стоит отметить, что ряд игроков основы "Наполи" пропустит эту встречу, среди них Кулибали, Аллан и Инсинье дисквалифицированы, а Хамшик травмирован.
Игра пройдёт в воскресенье, 20 января, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 22:30 (мск). Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Торино
|20
|27
|11
|Фиорентина
|19
|26
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8