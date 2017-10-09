"Наполи" летом пытался подписать Кьезу

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что хотел летом заполучить хавбека "Фиорентины" Федерико Кьезу.

"Я связывался с "Фиорентиной" по поводу трансфера Кьезы, но так и не получил ответ" - приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

В текущем сезоне Кьеза провел 6 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

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