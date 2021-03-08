"Наполи" лишился основного защитника на длительный срок

Алжирский защитник неаполитанского "Наполи" Фаузи Гулам выбыл из строя из-за травмы колена, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у футболиста диагностировал повреждение связок коленного сустава. В ближайшее время Гулам перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составят несколько месяцев.

В нынешнем сезоне 30-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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