"Наполи" лишился основного защитника на длительный срок
Алжирский защитник неаполитанского "Наполи" Фаузи Гулам выбыл из строя из-за травмы колена, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, у футболиста диагностировал повреждение связок коленного сустава. В ближайшее время Гулам перенесет операцию. Сроки восстановления игрока составят несколько месяцев.
В нынешнем сезоне 30-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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