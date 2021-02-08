"Наполи" лишился ведущего защитника перед матчем с "Ювентусом"

Теги ювентуснаполикостас маноластравмы

"Наполи" лишился ведущего защитника перед матчем с "Ювентусом"

Греческий защитник неаполитанского "Наполи" Костас Манолас выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение лодыжки. Сроки восстановления игрока составят около трех недель. Таким образом, Манолас пропустит матч Кубка Италии с "Аталантой", встречи чемпионата Италии с "Ювентусом" и "Аталантой", а также оба поединка 1/16 финала Лиги Европы с "Гранадой".

В нынешнем сезоне 29-летний Манолас провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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