"Наполи" минимально обыграл "Лацио" в матче 20 тура Серии "А"
В 20 туре Серии "А", который по совместительству является первым во втором круге, встречались "Наполи" и "Лацио". За яркой вывеской скрывалась не менее яркая интрига. Обе команды ведут борьбу за Лигу Чемпионов, и если неаполитанцы уже одной ногой в самом престижном европейском клубном турнире, то вот "орлы" рискуют повторить удел прошлого сезона и свою путевку в Лигу Чемпионов проиграть. Уже перед матчем подопечные Индзаги уступали четвертую позицию "Роме", которая немного привстала с колен и выдала серию довольно неплохих результатов. Чтобы снова опередить своих римских соседей, "Лацио" нужна была только победа.
Уже на 13 минуте римские "орлы" могли оказаться в очень непростой ситуации. После навеса Руиза с правого фланга Аркадиуш Милик освободился от опеки в районе одиннадцатиметровой отметки и первым касанием ногой пробил в дальний верхний угол ворот. Игровой снаряд полетел, словно пуля, но на его пути оказалась штанга. А через 10 минут польский форвард снова проверил каркас ворот. После заброса в штрафную площадь "Лацио" в атаку пошла сборная Польши: Зеленски принял игровой снаряд и продлил его ход, а Милик в падении замыкал передачу ударом головой, но Стракоша дотянулся до мяча и перевел ее в штангу.
|| Napoli 1-0 Lazio || Callejon#NapoliLazio pic.twitter.com/eFtlcsoRYN— NAPLAZ - Don’t follow this account (@NapoliAR_TV_BU) 20 січня 2019 р.
На 34 минуте превосходство "Наполи" переросло в первое результативное действие. Подопечные Карло Анчелотти организовали очень быструю атаку после неудачной распасовки "Лацио" в центре поля, в начале которой оказался центральный форвард Милик. Он сразу же отправил игровой снаряд дальше на Мертенса, а бельгиец очень быстро оценил ситуацию и выдал разрезающую передачу на вбегающего в штрафную Кальехона. Испанец идеально принял мяч и отправил его в ближний нижний угол – 1:0. Буквально через 3 минуты преимущество неаполитанцев удвоилось. Защитники "Лацио" привезли штрафной в 22 метрах от ворот, к игровому снаряду подошел Милик и отправил "ядро" в ближнюю девятку, Стракоша уже никак не мог выручить – 2:0.
37’ Milik makes it 2-0 with this beauty. Stunned. #NapoliLazio pic.twitter.com/e5HGwHF87a— Las Vegas Laziali (@LVLaziali) 20 січня 2019 р.
Во втором тайме римские "орлы" попытались переместится ближе к чужим воротам, но у Иммобиле совершенно не пошла игра, а без его помощи партнерам сложно было рассчитывать на завершение. Первый опасный удар итальянского форварда пришелся лишь на 59 минуту: Иммобиле стрелял по воротам метров с девяти, но мяч полетел во вратаря и Мерет спас свою команду. Но этот эпизод случился уже тогда, когда "Наполи" мог и должен был вести 3:0. Несколькими минутами ранее Фабиан Руиз показал отменные индивидуальные действия, ворвался в штрафную и мощно пробил точно в ближнюю крестовину. Более того, в той же атаке мог забивать Милика, но мощный удар поляка после отскока принял на себя Стракоша.
И все же "Лацио" смог наказать своих противников за каркасы и нереализацию моментов. И сделал это именно Имобиле. На 65 минуте итальянец получил пас от Корреа, ворвался в штрафную, изобразил несколько обманных движений ногой возле Альбиоля и бильярдным ударом между ног центральному защитнику отправил игровой снаряд точно в дальний нижний угол – 2:1. Но радость была совершенно недолгой, ведь уже через 6 минут Ачерби грубо сфолил на Кальехоне возле собственной штрафной площади, получил вторую желтую карточку от Джанлукки Рокки и отправился отдыхать в раздевалку.
Ciro Immobile gets one back for Lazio who are trailing 1 at Stadio San Paolo with just over 20 minutes left. #tlnSoccer #NapoliLazio #SerieA pic.twitter.com/N1e0V4hKH7— TLNTV (@TLNTV) 20 січня 2019 р.
В концовке встречи "Наполи" имел еще несколько возможностей, чтобы забить гол, но все они остались неиспользованными. Но и без этого команда Анчелотти смогла добиться победы и приплюсовать еще 3 балла к 44 имеющихся. В свою очередь футболисты "Лацио" выкатились на пятую (32 балла) строчку и впереди четко вырисовывается битва за Лигу Чемпионов со своими римскими соседями из "Ромы".
"Наполи" – "Лацио" – 2:1
Голы: Кальехон, 34 – 1:0; Милик, 37 – 2:0; Иммобиле, 65 – 2:1.
Удаление: Ачерби, 71
"Наполи": Мерет – Малькюи, Альбиоль, Максимович, Руй – Кальехон (Хюсай, 88), Зелински, Диавара (Верди, 72), Руиз – Милик, Мертенс (Уна, 82).
"Лацио": Стракоша – Фелипе (Баштуш, 28), Ачерби, Раду – Лукаку (Корреа, 46), Милинкович-Савич (Габаррон, 73), Пароло, Лейва, Лулич – Альберто – Иммобиле.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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|2
|Наполи
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|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
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|14
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|17
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