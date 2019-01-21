"Наполи" минимально обыграл "Лацио" в матче 20 тура Серии "А"

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"Наполи" минимально обыграл "Лацио" в матче 20 тура Серии "А"

В 20 туре Серии "А", который по совместительству является первым во втором круге, встречались "Наполи" и "Лацио". За яркой вывеской скрывалась не менее яркая интрига. Обе команды ведут борьбу за Лигу Чемпионов, и если неаполитанцы уже одной ногой в самом престижном европейском клубном турнире, то вот "орлы" рискуют повторить удел прошлого сезона и свою путевку в Лигу Чемпионов проиграть. Уже перед матчем подопечные Индзаги уступали четвертую позицию "Роме", которая немного привстала с колен и выдала серию довольно неплохих результатов. Чтобы снова опередить своих римских соседей, "Лацио" нужна была только победа.

Уже на 13 минуте римские "орлы" могли оказаться в очень непростой ситуации. После навеса Руиза с правого фланга Аркадиуш Милик освободился от опеки в районе одиннадцатиметровой отметки и первым касанием ногой пробил в дальний верхний угол ворот. Игровой снаряд полетел, словно пуля, но на его пути оказалась штанга. А через 10 минут польский форвард снова проверил каркас ворот. После заброса в штрафную площадь "Лацио" в атаку пошла сборная Польши: Зеленски принял игровой снаряд и продлил его ход, а Милик в падении замыкал передачу ударом головой, но Стракоша дотянулся до мяча и перевел ее в штангу.

На 34 минуте превосходство "Наполи" переросло в первое результативное действие. Подопечные Карло Анчелотти организовали очень быструю атаку после неудачной распасовки "Лацио" в центре поля, в начале которой оказался центральный форвард Милик. Он сразу же отправил игровой снаряд дальше на Мертенса, а бельгиец очень быстро оценил ситуацию и выдал разрезающую передачу на вбегающего в штрафную Кальехона. Испанец идеально принял мяч и отправил его в ближний нижний угол – 1:0. Буквально через 3 минуты преимущество неаполитанцев удвоилось. Защитники "Лацио" привезли штрафной в 22 метрах от ворот, к игровому снаряду подошел Милик и отправил "ядро" в ближнюю девятку, Стракоша уже никак не мог выручить – 2:0.

Во втором тайме римские "орлы" попытались переместится ближе к чужим воротам, но у Иммобиле совершенно не пошла игра, а без его помощи партнерам сложно было рассчитывать на завершение. Первый опасный удар итальянского форварда пришелся лишь на 59 минуту: Иммобиле стрелял по воротам метров с девяти, но мяч полетел во вратаря и Мерет спас свою команду. Но этот эпизод случился уже тогда, когда "Наполи" мог и должен был вести 3:0. Несколькими минутами ранее Фабиан Руиз показал отменные индивидуальные действия, ворвался в штрафную и мощно пробил точно в ближнюю крестовину. Более того, в той же атаке мог забивать Милика, но мощный удар поляка после отскока принял на себя Стракоша. 

И все же "Лацио" смог наказать своих противников за каркасы и нереализацию моментов. И сделал это именно Имобиле. На 65 минуте итальянец получил пас от Корреа, ворвался в штрафную, изобразил несколько обманных движений ногой возле Альбиоля и бильярдным ударом между ног центральному защитнику отправил игровой снаряд точно в дальний нижний угол – 2:1. Но радость была совершенно недолгой, ведь уже через 6 минут Ачерби грубо сфолил на Кальехоне возле собственной штрафной площади, получил вторую желтую карточку от Джанлукки Рокки и отправился отдыхать в раздевалку.

В концовке встречи "Наполи" имел еще несколько возможностей, чтобы забить гол, но все они остались неиспользованными. Но и без этого команда Анчелотти смогла добиться победы и приплюсовать еще 3 балла к 44 имеющихся. В свою очередь футболисты "Лацио" выкатились на пятую (32 балла) строчку и впереди четко вырисовывается битва за Лигу Чемпионов со своими римскими соседями из "Ромы".

"Наполи" – "Лацио" – 2:1

Голы: Кальехон, 34 – 1:0; Милик, 37 – 2:0; Иммобиле, 65 – 2:1.

Удаление: Ачерби, 71

"Наполи": Мерет – Малькюи, Альбиоль, Максимович, Руй – Кальехон (Хюсай, 88), Зелински, Диавара (Верди, 72), Руиз – Милик, Мертенс (Уна, 82).

"Лацио": Стракоша – Фелипе (Баштуш, 28), Ачерби, Раду – Лукаку (Корреа, 46), Милинкович-Савич (Габаррон, 73), Пароло, Лейва, Лулич – Альберто – Иммобиле.

Игорь Малиенко soccernews.ru

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