"Наполи" минимально" обыгрывает "Удинезе" и возвращает себе лидерство

Воскресная программа 14-го тура итальянской Серии А открывалась тремя интересными противостояниями, среди которых особый интерес был прикован к матчу с участием текущего лидера "Наполи", навестившего "Удинезе". Правда, после вчерашней победы "Интера" над "Кальяри" неаполитанцы уступили первую строчку "нерадзурри" и, чтобы вернуться на вершину подопечным Маурицио Сарри необходимо было, как минимум, не проиграть на "Дачии Арене". "Зебры" по ходу текущей кампании имеют серьезные проблемы, прежде всего, внутри ко манды. Как сообщалось в прессе, футболисты после прошлого тура заставили руководство клуба буквально уволить Луиджи Дель Нери, а на его место был назначен чемпион мира 2006 года Массимо Оддо.

Обыграв с уверенным счетом "Шахтер" в Лиге Чемпионов, "маленькие ослы" получили дополнительный положительный заряд. Тренерский штаб "Наполи" прогнозируемо выставил сильнейший стартовый на матч с "Удинезе", разве что слегка неожиданным стал выход центрального защитника Влада Кирикеша вместо основного оборонца Рауля Альбиоля. Хозяева также прибегли к некоторым изменениям. В частности, роль единственного нападающего была отведена молодому хорвату Стипе Перице, а не опытному Макси Лопесу.

Поединок начался в невысоком темпе. К чести хозяев, с первых минут встречи они сражались играть от себя, не прижимаясь к собственным владениям. Тем не менее, класс команды, как и самих футболистов сказывался, и неаполитанцы потихоньку поддавливали "черно-белых". До 33-й минуты опасных моментов болельщики от участников сего действия так и не дождались, пока Анджелла в штрафной площади не сбил Маджо, а рефери без колебаний указал на "точку". К мячу подошел Жоржиньо, но пробил очень плохо и Скуффет легко парировал выстрел итальянского бразильца, вот только сфера предательски отскочила прямо перед ним и опорник неаполитанцев уже на добивании сыграл результативно.

Открыв счет, подопечные Сарри стали чувствовать себе более уверенно, но увеличить преимущество им не удалось. С началом второй 45-ти минутки "Удинезе" снова включил прессинг, но "Наполи" здорово из-под него выходил. В целом игра по ходу второго тайма была равной и было понятно, что, в случае, если неаполитанцы забьют второй, то победа от них никуда уже не денется, а гол удинцев прибавил бы матчу красок. В оставшееся минут 20 гости стали откровенно играть на удержание, тренерский штаб "партенопейцев" стал снимать своих ключевых игроков, дабы те не травмировались в преддверии важнейших противостояний и им это удалось.

Таким образом, "Наполи" малой кровью обыгрывает "Удинезе" и возвращает себе лидерство в Серии А.

"Удинезе" – "Наполи" – 0:1

Голы: Жоржиньо, 33 – 0:1

"Удинезе": Скуффет, Видмер, Данило, Анджелла (Байич, 83), Самир, Барак, де Пауль, Фофана (Янкто, 74), Балич, Аднан, Перица (Лазанья, 60)

"Наполи": Рейна, Маджо, Кулибали, Кирикеш, Хюсай, Жоржиньо (Диавара, 71), Аллан, Хамшик (Рог, 83), Кальехон, Л. Инсинье (Зелински, 78), Мертенс

Богдан Архипенко

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