"Наполи" мог проиграть 5 домашних матчей подряд впервые за почти 100 лет! Но нашел правильного соперника, чтобы это не сделать!

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"Наполи" мог проиграть 5 домашних матчей подряд впервые за почти 100 лет! Но нашел правильного соперника, чтобы это не сделать!Матч "Наполи" и "Ювентуса", примечателен возвращением Гонсало Игуаина и Маурицио Сарри на "Сан Паоло", начался с проклятий фанатов в адрес "предателей" и атак хозяев – первый выстрел по воротам они нанесли уже на 3-й минуте (Фабиан Руис выстрелил с дистанции мимо правого угла). Неаполитанцы не отдавали инициативу до самого перерыва, однако в целом первый тайм прошел в умеренном темпе с небольшим количеством остроты. До передышки команды провели всего шесть ударов по воротам. Лучшие возможности для взятия ворот Щенсного потеряли Руй и Милик. Первый несколько раз замыкал подачи неточными ударами головой из классных позиций, а второй на 19-й минуте выстрелил метров с 22-х – над ближней девяткой! Из состава туринцев по воротам бил только Роналду, но ни один из двух его ударов не попал в створ. Также в штрафной неаполитанцев падали Алекс Сандро и Дибала, но в обоих случаях эпизоды на пенальти не тянули. В конце концов, в обоюдной борьбе первый тайм завершился без голов.
Начало второго тайма подарило в разы больше интересных событий. На 48-й минуте Марио Руй прошел метров 30, обыграв Пьянича и Матюиди, после чего пробил мимо левого угла. После этого момента Пьянич попросил замену (потянул мышцу) и на поле появился Рабьо. На 53-й минуте туринцы провели атаку, завершив ее голом: Игуаин ворвался на левый край штрафной и выкатил поперечный пас на Дибалу, а тот в касание выстрелил в стойку – Роналду добил мяч в пустые ворота, но лайнсмен уже держал флажок. Гонсало оказался в офсайде. Было заметно, что обе команды нацелились на победу. Темп поднялся, и уже на 62-й минуте "Ювентус" мог открывать счет: Дибала и Роналду разогнали контратаку с пасом на правый край штрафной, откуда бил Игуаин – Мерет спас "Наполи"! Ответ хозяев шокировала туринцев: Инсинье на 63-й решился на дальний удар, Щенсны парировал его в сторону, однако на мяче оказался Зелински – Петр тут же переправил сферу в сетку. 1:0! Впрочем, уже на 68-й минуте после подачи со стандарта и скидки Роналду мог забивать Игуаин. Мерет опередил аргентинца буквально на мгновение.
На 70-й минуте футболисты "Наполи" апеллировали к арбитру на предмет игры рукой в ​​штрафной "Ювентуса" – мяч попал в Куадрадо после отскока от Зелински, но судья отказался назначать пенальти. Маурицио Сарри, однако, отреагировал на агрессию "партенопейцев", сняв с игры Дибалу и Матюиди и бросив в бой Дугласа Косту с Бернардески. Дженнаро Гаттузо, в свою очередь, выпустил на поле Лосано, но удвоить преимущество хозяев на 70-х минутах мог не Ирвинг, а Инсинье – Лоренцо на 76-й минуте выстрелил в падении через себя. Выше ворот. Эндшпиль встречи не предвещал ничего опасного. Команды работали в умеренном темпе, но если у "Наполи" проходили хоть какие-то атаки с ударами (Руис стрелял с дистанции мимо), то у "Юве" ничего не получалось. В конце концов, хозяева наказали соперника за пассивность на 86-й минуте: Кальехон принял неточный удар-прострел от Милика на правом краю штрафной и вырезал подачу на левый край – оттуда удар с разворота нанес Инсинье. Точно в ближнюю девятку! Впрочем, уже на 90-й Роналду отыграл один гол: Бентанкур отдал лонгбол в зону между защитниками, а Криштиану, воспользовавшись их невнимательностью, принял мяч и переиграл Мерета – 2:1. Туринцы прогнозируемо пошли на финальный штурм, едва не отыгравшись на 90+4-й минуте в результате удара Игуаина из центра штрафной в падении через себя. Мерет поймал сферу, а арбитр дал финальный свисток. Таким образом, "Ювентус" не смог оторваться от "Интера" на расстояние двух побед, оставшись на первой позиции с 51 очком в активе. "Наполи", набрав 27 зачетных баллов, поднялся на десятую строчку, до зоны еврокубков остается всего 4 балла!

"Ювентус" неплохо так провалился

Перед матчем все сходилось в пользу "Ювентуса". Туринцы в новом году выиграли пять матчей с общим счетом 15:3, сокрушив "Кальяри" и дважды переиграв "Рому" – причем в Кубке римлянам закатили три гола за тайм. "Наполи" же последний домашний матч выигрывал еще в октябре, с тех пор расписав две ничьи и четыре поражения. В целом же под руководством Дженнаро Гаттузо неаполитанцы проиграли в четырех из семи поединков, хоть и выбили "Лацио" из Кубка. Довершала картину осечка "Интера" в текущем туре. "Ювентус" просто обязан был взять три очка и уходить в отрыв, но вышел тотальный пшик. В первом тайме подопечные Маурицио Сарри нанесли всего два удара, ни разу не попав в створ – подобного в текущем сезоне с туринцами не случалось. После перерыва стало веселее, но по-настоящему голевой момент создать удалось лишь раз (удар Игуаина на 62-й минуте). Роналду забивал в результате глупой ошибки защитников, а отмененный мяч не был следствием миллиметрового офсайда (Игуаина действительно оставили далеко за спиной). Беспомощность "Ювентуса" прекрасно характеризуется показателем xG и статистикой ударов – 0,65 и 15:8 соответственно. Команда явно не наиграла на победу и уступила по делу. Частично провал можно объяснить травмами – вылетели все правые фулбеки и два топ-центрбека, получил повреждения Пьянич, а Дуглас Коста еще не до конца восстановился. Как следствие, на правом фланге обороны играл вингер Куадрадо, а затем ему в помощь отправился еще и Бернардески (он явно не в форме). 48% атак "Наполи", включая голевую, прошли именно через этот край. Без Пьянича же неожиданно рассыпался контроль центра поля. Впрочем, у "Наполи" также были большие кадровые проблемы (Мертенс, Кулибали, Гулям, Аллан), да и вообще "партенопейцы" явно находятся не в лучшей своей форме. "Ювентус" же даже с кучей травмированных имел фантастические возможности для усиления игры и вообще переполнен звездами. И туринцы все равно проиграли – бездумно, безвольно и по всем статьям. И все это произошло после фантастического матча с "Ромой".

"Наполи" еще ничего не наладил, поэтому дальнейшие игры будут сложными!

Неаполитанцы удивили не столько победой (забивать там всегда было кому), сколько общим порядком. Команда Дженнаро Гаттузо прекрасно прессинговала с первых минут, правильно определив ключевые точки "Юве" – Пьянича жестко накрывали сразу на мяче, в результате чего Демме сел на желтую карточку, а гости заработали несколько штрафных. Впрочем, фолы были проведены только в центре или далеко на фланге, а Миралем сломался вследствие погони за Руем, который неожиданно сместился в центр. Также хозяева давили слева, используя отсутствие оборонительных навыков у Куадрадо и хорошую скорость/дриблинг/удар Руя, Зелински и Инсинье. Марио нанес опаснейший удар до перерыва и косвенно стал причиной травмы Пьянича, а Петр и Лоренцо забили голы – причем первый при добивании выскочил из-за спины Куадрадо, а второй освободился из-под его опеки благодаря грамотному смещению Милика. Хуан отпустил капитана "Наполи" и не смог нормально накрыть Арека. В общем, неаполитанцы хорошо держали центр поля, что позволило действовать с позиции силы. Портал Understat насчитал им 1,27 xG – вдвое больше, чем у "Ювентуса", что перекликается статистике ударов. "Напол"и справедливо праздновал победу, но радоваться рано – проблем у команды слишком много. Об этом на послематчевой пресс-конференции говорил и сам Гаттузо, напомнив о шокирующем "выносе" от "Фиорентины" и индивидуальных ошибках в обороне.
Гол "Ювентуса" стал олицетворением хрупкости защиты "Наполи" – Бентанкур просто запустил мяч вперед от безнадежности и неожиданно выдал голевой пас в щель между Руем и Ди Лоренцо. Да, Криштиану классно ускорился, а передача действительно получилась идеальной, однако допускать такой простой гол команда уровня "Наполи" не вправе. Тем более, когда оборону особо и не напрягали. "Фиорентина", кстати, раздевала защита "бело-синих" в похожем стиле – длинные передачи за спину, открытие зон между защитниками, смелые рывки в штрафную. Защита неаполитанцев трещит по швам. Подобные ошибки говорят об отсутствии сбалансированной системы обороны. Впрочем, атака также не впечатляет: хоть команда и сильно перестреляла "Ювентус" по ударам, но по моментам преимущество не так уж велико – по сути, кроме самых голов на статус голевого эпизода претендовал лишь дальний выстрел Руя. Ну, пусть еще будет замыкания Милика с углового. Неаполитанцы довольно часто выходили на хорошие позиции в штрафной, но до опасного выстрела дело доходило редко. В общем, трудно сказать, в чем "Наполи" добавил при Дженнаро Гаттузо – команда играет очень натужно, а какой-то постоянной идеи незаметно. Именно поэтому можно ожидать новых осечек неаполитанцев, а там и отставка Рино не за горами. Пока все идет именно к этому, хотя в Милане молодой коуч несколько раз круто исправлял ситуацию. Только время покажет, насколько Гаттузо крутой тренер "Наполи", но прямо сейчас тифози нужно крепко сжать кулаки и зубы.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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