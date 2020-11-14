"Наполи" могут отменить техническое поражение в матче с "Ювентусом"
Национальный олимпийский комитет Италии может отменить техническое поражение неаполитанскому "Наполи" в матче чемпионата Италии с туринским "Ювентусом", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, в руководстве спортивной юстиции Италии намерены еще раз рассмотреть обстоятельства несостоявшегося матча.
Напомним, что руководство Серии А засчитало техническое поражение "Наполи" за неявку на матч с "Ювентусом". Тогда неаполитанцы не прибыли на матч из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Кроме поражения, с "Наполи" было снято одно очко.
Не пропустите: "Ювентус" зимой предложит "Наполи" обменяться игроками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Российский боксер - о видео с Дзюбой: "Надеюсь, это было не для мужчины"
-
"Ноябрьский дождь". Гильерме поделился фотографией с тренировки сборной России
-
"Манчестер Сити" может вернуть Луиса
-
Журналист Марин назвал причину регресса защитника "Арсенала" Салиба
-
Президент Ла Лиги: "Трансфер Роналду не сделал Серию А сильнее"
-
Дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на интимное видео Дзюбы
-
Президент Ла Лиги Тебас высказался о возможном создании европейской Суперлиги
-
"Наполи" могут отменить техническое поражение в матче с "Ювентусом"
-
"Реал" определил трех кандидатов на замену Рамосу
-
Четыре клуба ведут борьбу за экс-защитника "Спартака" Максимовича
-
Смородская прокомментировала отсутствие Дзюбы в заявке сборной России
-
Игра Лиги Наций Германия - Украина состоится
-
Тренер сборной Турции поделился ожиданиями от матча с Россией
-
Глава Ла Лиги Тебас назвал три наиболее пострадавших от пандемии испанских клуба
-
Лига Наций: Мальта победила Андорру, Сан-Марино и Гибралтар сыграли вничью
-
"Жальгирис" - новый чемпион Литвы
-
ЦСКА назвал лучшего футболиста команды в октябре
-
"Атлетико" готовит предложение по трансферу Дибалы
-
Соболев показал мастер-класс ударов по воротам с отрицательного угла
-
Фабрегас: "Джек Уилшер мог бы заиграть в "Реале" или "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17