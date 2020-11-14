"Наполи" могут отменить техническое поражение в матче с "Ювентусом"

Национальный олимпийский комитет Италии может отменить техническое поражение неаполитанскому "Наполи" в матче чемпионата Италии с туринским "Ювентусом", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, в руководстве спортивной юстиции Италии намерены еще раз рассмотреть обстоятельства несостоявшегося матча.

Напомним, что руководство Серии А засчитало техническое поражение "Наполи" за неявку на матч с "Ювентусом". Тогда неаполитанцы не прибыли на матч из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в команде. Кроме поражения, с "Наполи" было снято одно очко.

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