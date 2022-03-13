"Наполи" может купить хавбека "Сассуоло"

Теги наполисассуолохамед траоретрансферы

"Наполи" может купить хавбека "Сассуоло"

Фото: инстаграм Хамеда Траоре\Автор неизвестен

"Наполи" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Хамеду Траоре, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, неаполитанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Траоре провел за "Сассуоло" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Игроки "Челси" намерены покинуть клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"

Фанаты ПСЖ освистали Месси и Неймара в матче с "Бордо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов