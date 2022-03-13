"Наполи" может купить хавбека "Сассуоло"

Фото: инстаграм Хамеда Траоре\Автор неизвестен

"Наполи" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Хамеду Траоре, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, неаполитанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Траоре провел за "Сассуоло" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Игроки "Челси" намерены покинуть клуб. | http://soccernews.ru