"Наполи" может купить хавбека "Сассуоло"
Фото: инстаграм Хамеда Траоре\Автор неизвестен
"Наполи" проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику "Сассуоло" Хамеду Траоре, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, неаполитанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить порядка 25 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Траоре провел за "Сассуоло" 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Кальяри
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|17
|Дженоа
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|27
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