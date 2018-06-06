"Наполи" может купить игрока "Реала"

"Наполи" проявляет интерес к защитнику мадридского "Реала" Хакими Ашрафу, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В покупке игрока заинтересован наставник неаполитанцев Карло Анчелотти, который ранее тренировал "Реал" и следил за ним в молодежной команде.

В минувшем сезоне 19-летний Ашраф провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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