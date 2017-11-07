"Наполи" может купить Квальяреллу

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Сампдории" Фабио Квальярелле, сообщает Il Mattino.

По сведениям издания, неаполитанский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Наполи" Квальярелла может стать дублером основного форварда Дриса Мертенса.

В этом сезоне 34-летний Квальярелла провел за "Сампдорию" 12 матчей и забил 7 голов.

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