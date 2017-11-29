"Наполи" может купить молодого шведского вратаря

Теги наполиифк гетеборг

"Наполи" может купить молодого шведского вратаря

"Наполи" проявляет интерес к вратарю "Гетеборга" Понтусу Дальбергу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, итальянский клуб готов заплатить за голкипера 4 миллиона евро.

18-летний Дальберг выступает за "Гетеборг" с 2016 года и провел за клуб 29 матчей.

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