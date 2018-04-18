"Наполи" может купить Спортьелло

"Наполи" проявляет интерес к вратарю "Аталанты" Марко Спортьелло, сообщил Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Но проблемой может стать тот факт, что он сейчас выступает за "Фиорентину" на правах аренды, которая имеет возможность приоритетного выкупа его трансфера.

"Наполи" ищет замену своему первому номеру Пепе Рейне, который летом перейдет в "Милан".

В этом сезоне 26-летний Спортьелло сыграл за "Фиорентину" 32 матча и пропустил 33 гола.

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