"Наполи" может купить воспитанника "Барселоны"

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"Наполи" может купить воспитанника "Барселоны"

"Наполи" проявляет интерес к испанскому защитнику "Бенфики" Алехандро Гримальдо, сообщает Record.

По сведениям издания, итальянский клуб клуб готов отдать в обмен на испанца португальского защитника Мариу Руя​, а также доплатить 25 миллионов евро. 

Стоит отметить, что в зимнее трансферное окно Гримальдо входил в сферу интересов "Зенита".

В минувшем сезоне 23-летний Гримальдо провел за "Бенфику" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 14 результативных передач.

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